Giardino delle Bartoline, c’è l’avviso

Il Comune lancia un avviso pubblico, rivolto agli enti del terzo settore, per la promozione, la valorizzazione e gestione del Giardino delle Bartoline. Alla selezione possono partecipare, tra l’altro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni iscritte all’Albo delle forme associative e del volontariato del Comune. Il modulo di richiesta e gli allegati (sul sito del Comune) devono essere autenticati con firma digitale del legale rappresentante o, in alternativa, con firma autografa, in questo caso accompagnata da copia del documento di identità. Le proposte dovranno essere presentate, entro l’8 maggio, alla Pec del Comune: [email protected], l’oggetto della Pec dovrà essere ’Progetto Giardino delle Bartoline – Ufficio Verde Pubblico’. Per informazioni: 055.8833286/310 o [email protected] .