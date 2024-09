Giani rilancia: "Linea fino al Meyer". E domani conducenti in sciopero

Il prolungamento della tramvia di Firenze da Careggi al Meyer e il metrotram di Prato procederanno in parallelo ed entrambi si candidano ad attingere risorse da un apposito bando del ministero delle Infrastrutture in scadenza il prossimo 31 ottobre. È la novità che emerge al termine di un tavolo di coordinamento in Regione, come precisa a margine di una conferenza stampa il governatore della Toscana, Eugenio Giani: "È stata una riunione decisiva - spiega il presidente - a questo punto il progetto ha una impostazione molto precisa, faremo una riunione entro fine mese per poterlo definire fra tutti i Comuni direttamente interessati e poi portarlo all’appuntamento del 31 ottobre, quando presenteremo come Regione Toscana al bando del ministero sia il progetto del metrotram con Prato che l’allungamento della linea che da Careggi può portare al Meyer". Giani commenta ancora: "È una buona notizia, perché avrà una capacità di servire un’utenza molto più ampia".

Intanto, i tram di Gest, domani, potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse, a causa di uno sciopero regionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal per il settore autoferrotranvieri di 4 ore. Le corse non saranno garantite dalle 21 fino al termine del servizio. Lo sciopero è stato indetto a causa delle violente e reiterate aggressioni a conducenti bus, conduttori tramvie, controllori, verificatori titoli viaggio e altri addetti registrate in tutta la regione Toscana. Non ultima quella verificatasi quattro giorni fa alla fermata Careggi quando un autista, a fine turno, è stato aggredito da alcuni individui che lo hanno colpito con una bottiglia e successivamente si sono allontanati. La percentuale di adesione al precedente sciopero di 4 ore proclamato dalle stesse organizzazioni sindacali lo scorso 18 luglio era stata dell’82%.

A.P.