Gessetti, il trio sbarca su Rai uno. In semifinale a ’Reazione a catena’

di Manuela plastina

I "Gessetti" son tornati in tv e hanno ricominciato a vincere. Il trio di giovani la cui vita gravita attorno a Grassina è tornato protagonista del programma del preserale di Rai1 "L’intesa vincente". Avevano partecipato nella scorsa estate al quiz condotto da Marco Liorni: i primi di luglio con sei puntate e 5 vittorie hanno scalato la classifica dei concorrenti più proficui (e anche simpatici) della trasmissione e per questo sono stati richiamati nell’edizione natalizia dello show game che si basa sui giochi di parole e le catene verbali e mentali. Lorenzo Topello di Grassina, Riccardo Colucci di San Polo in Chianti, ma i cui genitori lavorano sempre nella frazione di Bagno a Ripoli, e il loro amico Edoardo Levantino di Strada in Chianti sono dunque rientrati in gioco, chiamati dalla produzione tra i "campioni dei campioni" per il torneo festivo. Hanno concluso vittoriosi la loro puntata a suon di parole, azzeccando anche l’ultima, la più difficile, ma anche quella che permette di conquistare il montepremi. Peccato che per una serie di errori, abbiano dovuto dimezzarlo molto fino a vincere poco più di 1000 euro in gettoni doro, che vanno però ad aggiungersi ai 94 mila che avevano conquistato nell’edizione tradizionale a luglio scorso. Una bella somma per dei ragazzi di 25-26 anni che torneranno in tv questa sera, nell’ultima puntata dell’anno, per sfidarsi nella semifinale dei campioni e poi, magari, inaugurare il 2024 per la finalissima. Bagno a Ripoli e il Chianti sono al loro fianco e tifano per loro.