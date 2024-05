Gemelli, Bellocci, Bellosi e Sereni. Tutti gli appuntamenti dei candidati

Ultima settimana prima del voto. Dopo il confronto organizzato da La Nazione, i candidati sono tornati alle loro attività sul territorio, agli incontri coi cittadini e alla segnalazione delle problematiche. Sul fronte centrodestra, Claudio Gemelli riceverà oggi alle 12 il viceministro delle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami. Durante l’incontro sarà fatto il punto sulle infrastrutture. Per il Pci invece resta fissato l’incontro del 3 giugno alle ore 21 alla casa del popolo del Vingone, che il candidato Enzo Bellocci ha voluto organizzare come momento d’ascolto per la popolazione e per la presentazione delle linee guida del programma comunista. Claudia Sereni invece ha concluso ieri il suo tour con la coalizione di centrosinistra con una serata al circolo Arci di Vingone per parlare di sviluppo della zona. Sul fronte civico, Giovanni Bellosi farà un comizio in piazza a San Vincenzo, oggi alle 17.45, dopo aver girato prima a Casellina e ieri a Badia a Settimo. Nella settimana prima del silenzio elettorale i candidati preparano la chiusura della campagna. In un locale per Gemelli, di piazza probabilmente per Bellosi e Sereni. Bellocci, che ha avuto un approccio minimalista , probabilmente non avrà eventi di rilievo, ma incontri coi cittadini.