Una tenda in Duomo: l’anno pastorale apre in stile Gambelli

Firenze, 29 settembre 2024 – Un anno pastorale che si preannuncia impegnativo, ma anche stimolante. Intanto, balzano subito agli occhi due elementi di novità: il primo è lo stile dell’approccio, vale a dire i lavori di 90 gruppi che hanno trasformato il Duomo in un’aula sinodale con 1.500 persone riunite a confrontarsi su quattro temi tratti dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, prima della messa e della consegna del mandato da parte dell’arcivescovo Gherardo Gambelli agli operatori pastorali. Il secondo è la tenda, con tappeti e tessuti forniti da alcune comunità che fanno parte della Chiesa fiorentina come quella peruviana, filippina, ucraina, libanese e rumena, allestita in fondo alla navata centrale della Cattedrale, per dare una concretezza anche fisica all’edizione numero 110 della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato dal titolo “Dio cammina con il Suo popolo”.

Un segno spiegato da monsignor Gambelli, che nel suo recente passato è stato missionario in Ciad: “La tenda – ha detto nel suo saluto di apertura – intende sottolineare che siamo tutti in cammino e Dio cammina con noi”. E quello che più conta, ha aggiunto: “Tante cose si possono fare senza gioia, tranne una: evangelizzare”.

“Iniziamo il nostro anno pastorale – ha proseguito l’arcivescovo – interrogandoci a partire dal messaggio del Papa per individuare qualche priorità pastorale per la nostra parrocchia, comunità, diocesi. Mettiamolo per scritto, impegni che siano verificabili. A fine anno faremo tutti insieme un’assemblea conclusiva di verifica, per vedere cosa non siamo stati capaci di realizzare e perché. Mettendo sempre il Signore Gesù al centro del nostro nuovo cammino e affidandoci a Lui”.

