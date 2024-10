Galluzzo, derby di rigore. Barberino Tavarnelle ne fa 9

Nel girone E di Prima categoria la partita clou è stata il derby del Gallo. Sfida dagli alti contenuti tecnici e agonistici con i tre punti che se li aggiudica l’Audace Galluzzo (stemma con gallo gialloblù), che batte 1-0 il Chianti Nord (stemma con gallo biancoverde). La partita si decide al 5’ minuto di gioco con un calcio di rigore per il Galluzzo, a seguito di fallo del portiere Canocchi su Caparrini. Paoletti si incarica della battuta spiazzando il portiere e portando in vantaggio il Galluzzo. Il Chianti Nord prima subisce il colpo e poi reagisce rendendosi pericoloso su azione Dosso, Piazzini e Butera che non finalizza. Nella ripresa Galluzzo pericoloso con Leporatti e Di Tommaso, mentre il Chianti Nord prova a spingere con generosità ma senza concretezza e la gara la vince il Galluzzo.

Risultato incredibile del Barberino Tavarnelle che batte 9-0 un San Clemente in formazione rimaneggiata. Fra i locali in grande evidenza la coppia d’attacco Ghelli e Morina, definiti i gemelli del gol, che realizzano tre gol a testa; due reti di Corti e una di Cubillos. Una partita che conferma la forza e il valore della linea offensiva del Barberino Tavarnelle. Sfortunata la Sancascianese che torna da Ambra con un pareggio. La gara è stata quasi sempre in mano ai chiantigiani che hanno avuto diverse occasioni da gol concretizzando al 70’ con Ballini di testa a seguito di calcio d’angolo di Pratesi. Al 92’ i gialloverdi sfiorano il raddoppio con una punizione di Magistri. Ma al minuto 95’ arriva la beffa con Carnicci che, su cross dalla destra, segna di testa il pareggio. Completano i risultati del girone E la bella vittoria dello Sporting Arno sul campo dell’Incisa per 2-0 con Innocenti giocatore decisivo. Vittorie esterne anche del Reggello per 2-1 sul Porta Romana (reti di Focardi e Giachi per gli ospiti, Pinzauti per i locali) e della Castelnuovese che prevale 1-0 contro il Vaggio Piandiscò. Finisce a reti inviolate Dinamo Fiorentia-Gambassi.

Nel girone D la squadra del giorno è il Calenzano che espugna il campo del Maliseti Seano per 3-0: doppietta di De Tellis e gol di Vanni. Il Calenzano si conferma al terzo posto in classifica. Spettacolare e molto combattuto il derby fiorentino fra Novoli e Rifredi che finisce 1-1 con segnature di Castrogiovanni per i locali e Romanelli per gli ospiti. In parità 1-1 anche fra Sagginale-Atletico Spedalino, ai mugellani non è bastato il gol di Susini. Continua la marcia da rullo compressore del Settimello che centra la sesta vittoria consecutiva battendo 2-1 l’Albacarraia. Cade in casa la Gallianese superata 2-1 dall’Aglianese, squadra molto quotata che fa sua la gara per merito della doppietta determinante di Bastogi. Perde 1-0 il San Godenzo sul difficile campo dei forti pratesi dello Jolo che sono secondi in classifica.

Francesco Querusti