Gaglianella, nuovo polmone verde: "Pianteremo oltre 2mila arbusti"

Potranno essere presentate entro il prossimo 7 luglio le osservazioni alla Variante al Piano Strutturale e contestuale Variante al Piano Operativo per l’intervento, soggetto a convenzione, in zona Gaglianella lungo la Sp 56 a Figline. L’atto è stato approvato in consiglio comunale a fine aprile (con pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana): per l’area è prevista, tra l’altro, la nascita del più grande parco urbano comunale con la realizzazione, in tempi stretti, di 11mila metri quadrati di verde che permetteranno di recuperare alcuni appezzamenti di terreno inutilizzati con la piantagione di 90 nuovi alberi e oltre 1300 arbusti. C’è invece tempo fino al 22 giugno per presentare osservazioni al Rapporto Ambientale. La variante - che ha per oggetto una modifica normativa al Piano Strutturale e una modifica normativa e grafica al Piano Operativo - è di iniziativa privata e ha l’obiettivo di incrementare (ampliandone il perimetro, anche in modalità discontinua e con riorganizzazione delle aree pubbliche) la previsione del comparto edilizio, con destinazione direzionale e di servizio. Tutta la documentazione relativa alla variante urbanistica e del rapporto ambientale adottati sono consultabili online accedendo al sito Internet del Comune di Figline e Incisa Valdarno e seguendo le indicazioni oppure presso il Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente su appuntamento nella sede comunale di Incisa (in piazza del Municipio 5), da richiedere al numero 05591251 (orari di apertura: da lunedì a venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì anche 15.30-18). Le osservazioni, invece, potranno essere presentate, entro la scadenza fissata, con diverse modalità: documento sottoscritto con firma digitale, ad esempio, inviato tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected] (la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma); originale cartaceo firmato presentato allo SPORTELLO FACILE FIV, nelle sedi comunali di Figline o di Incisa, originale cartaceo firmato inviato tramite servizio postale al Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente della sede comunale di Incisa.