Fossi avvisa i possibili alleati a Firenze: "Niente fughe"

Il messaggio è chiaro ed è arrivato ieri dal segretario regionale dem Emiliano Fossi: nessuna fuga in avanti.Una stoccata sia al popolo del partitone a correre unito verso il percorso che porterà alla scelta di un nome con cui conquistare la poltrona più importante di Palazzo Vecchio, sia ai papabili alleati, come Italia Viva che, in questi giorni, ha messo il turbo sul nome di Stefania Saccardi.

"Invito tutti – ha detto Fossi – a non fare fughe in avanti. Lo chiedo con decisione al mio partito, e invito a farlo anche i soggetti politici che possono essere interessati a fare un percorso di centrosinistra insieme al Pd". Fossi lo aveva chiarito dall’inizio del mandato: i ’gorillai’ e la confusione non fanno bene. "I passaggi – ha detto – sono quelli tratteggiati da tempo: Pd protagonista, che si relaziona alle comunità, che cerca di capire i bisogni per costruire un programma, la costruzione di un’alleanza, la più ampia possibile che ma riesca a stare insieme, e poi la scelta del candidato o la candidata migliore per le varie sfide. Credo che il percorso giusto sia evitare di parlare subito di nomi". E proprio sul nome di Stefania Saccardi ha aggiunto: "Sono abituato a non parlare di ipotesi. Non so se c’è una fuga in avanti, una candidatura. Rimango a quello che ho letto sui giornali, a oggi non mi risulta. L’iter è arrivare a scegliere insieme il candidato o la candidata migliore possibile". Della stessa idea anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. "Come Italia Viva ha dimostrato di essere importante nell’approvazione del Piano dei rifiuti, anche noi dovremo dare la stessa importanza nel concertare programmi e uomini della nuova amministrazione di Firenze". E quindi sulla questione Saccardi: "credo che il problema non si porrà, perché si arriverà a una candidatura congiunta". Di acqua, però, ne deve passare ancora molta sotto i ponti per chiarire i rapporti fra Dem e Iv. A partire da lunedì, quando si voterà in Consiglio comunale la delibera anti-Airbnb e poi si parlerà del Padovani.