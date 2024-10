Fontana Guasti, prove tecniche: "A lavoro per la riaccensione"

"Convocheremo al più presto un tavolo di risoluzione con i vari soggetti coinvolti per riaccendere la fontana del Guasti". L’amministrazione comunale di Impruneta, in risposta a un’interpellanza della consigliera del gruppo misto Sabrina Merenda, conferma la sua volontà di rendere dignità alla scultura-fontana di Marcello Guasti all’uscita dell’A1. Inaugurata nel 1995 con il suo flusso perpetuo, dopo pochi mesi ha subìto l’interruzione della circolazione dell’acqua per motivi tecnici e di manutenzione. Nel 2015 fu riaccesa alla presenza dell’autore e della moglie Artemisia Viscoli e delle istituzioni, ma durò pochi giorni. Eppure, ricorda l’erede Nicola Schiavone, i due coniugi e artisti hanno lavorato tanto tempo alla sua progettazione e realizzazione e fino a poco prima della morte (avvenuta rispettivamente nel 2019 e nel 2022) hanno desiderato di rivederla funzionante. "Non è chiaro di chi siano le competenze su statua e aiuola – risponde l’amministrazione a Merenda -. Convocheremo Autostrade, Anas, Città Metropolitana e altre istituzioni per chiarire competenze e obiettivi. Servirà a gestire anche la manutenzione delle aree, attualmente non sotto il Comune di Impruneta". La consigliera Merenda si dice "contenta di aver riaperto la questione: questo tavolo di confronto risolva la riattivazione della scultura, magari solo per alcuni momenti particolari, nonché la manutenzione delle aree circostanti per toglierle dal degrado".