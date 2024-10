Fondazione Michelucci. Ecco la nuova guida dedicata all’architettura

Domani (ore 11), la sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati ospiterà l’incontro di presentazione del libro ’L’architettura in Toscana dal 1945 ad oggi’, guida della Fondazione Giovanni Michelucci al patrimonio moderno e contemporaneo a cura di Andrea Aleardi e Nadia Musumeci (Angelo Pontecorboli Editore). Parteciperanno all’incontro Eugenio Giani, Maria Vittoria Marini Clarelli, Giorgia Muratori, Silvia Botti, Andrea Aleardi, Nadia Musumeci, Simona Gervasio. Sarà presente l’editore Angelo Pontecorboli. La pubblicazione, in questa nuova edizione ampliata e aggiornata a oltre un decennio dalla prima del 2011, presenta gli esiti delle ricerche svolte in Toscana dalla Fondazione Giovanni Michelucci, che ha selezionato 384 edifici e complessi architettonici realizzati tra il 1945 ed il 2020, nell’ambito del ’Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi’.