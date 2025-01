Fondazione Don Gnocchi. Serve un coordinatore

La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (www.dongnocchi.it), realtà sanitaria e sociosanitaria con 3.700 posti letto, specializzata in attività di cura, riabilitazione, assistenza e integrazione sociale,

sta ricercando una/un coordinatore infermieristico

per le attività di degenza riabilitativa e un coordinatore delle professioni riabilitative da inserire

al Centro di riabilitazione - IRCCS di Firenze.

Gli interessati alla posizione aperta possono

presentare la propria candidatura tramite la pagina Linkedin della Fondazione. Basta dunque contattarla via social per proporsi al posto libero per un coordinatore infermieristico.