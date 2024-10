Firenze, torna il Charity Luxury Dinner con una parata di stelle della musica e del ballo

Firenze, 8 ottobre 2024 - Uno spettacolo ricco di ospiti annunciati e a sorpresa per il Charity Luxury Dinner, l’evento più importante di Fondazione Ant che torna giovedì 17 ottobre dalle 19,30 nel Salone di Cinquecento con la XIII edizione realizzata per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care. L'evento, organizzato dalla responsabile Grandi Eventi Ant Cristina Casamassimi e presentato dal collaudato duo Stefano Baragli, anchorman di grande esperienza e Veronica Maffei, giornalista corrispondente da Los Angeles, vedrà la partecipazione di Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione Ant e Simone Martini, delegato Ant fiorentino. Gli ospiti saranno accolti a Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento a partire dalle 19,30 accompagnati dall’intrattenimento musicale del Quartetto Sagace, composto da quattro studenti del conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e dalle performance artistiche delle ballerine del Teatro Manzoni. Successivamente Krisba, formazione artistica composta da Barbara Vignali e Kriss Sorrentino proporrà una selezione di successi italiani e internazionali. La serata si aprirà con il suono delle Chiarine che accompagneranno l’ingresso del Gonfalone della città di Firenze e delle Madonne Fiorentine in abito d’epoca. A seguire l’Orchestra Florence Symphonietta - diretta dal Maestro Grazia Rossi – eseguirà il Canto degli Italiani intonato dal tenore Edoardo Ballerini.

Lo spettacolo riprenderà alle 21,30 con il baritono Simone Balducci che si esibirà sulle note del brano My Way. La parte musicale proseguirà con l’esibizione del trio Appassionante (Giorgia Villa, Mara Tanchis, Stefania Francabandiera) che eseguiranno il brano Sweet Dreams accompagnate dalle ballerine della Lyric Dance Company, coreografate dal Maestro Alberto Canestro. Lo spettacolo musicale riprenderà poi alle ore 22,30 con Alessandra Cossu che eseguirà il brano I will always love accompagnata da una performance delle ballerine dell’Accademia Teatro Manzoni che indosseranno le creazioni de Il Giardino di Picis. A seguire ci saranno due nuove esibizioni del trio Appassionante con il il brano Frozen e di Yaser Ramadan che proporrà il brano I was made for loving you, entrambe le esibizioni saranno accompagnate ancora una volta dalle ballerine, la prima, e dai ballerini, la seconda, della Lyric Dance Company, con le coreografie dal maestro Alberto Canestro. Con queste ultime esibizioni di altissimo livello si chiude la seconda parte dello spettacolo in programma. Tutti i brani sono stati riadattati con gli arrangiamenti del maestro Ennio Clari.

Durante la serata verranno consegnate le Medaglie della Solidarietà Ant, alle aziende Roy Roger’s, Terranova, CreaRE, Building Heritage – Forbes Global Properties che durante l’anno si sono particolarmente distinte nel supporto e aiuto al progetto Bimbi in Ant e a Sadia Bellini per la categoria volontariato. Il trio Appassionante chiuderà la XIII edizione del Luxury Charity Dinner eseguendo, insieme al tenore Oronzo D’Urso il Libiam ne’ lieti calici celebre aria tratta dalla Traviata.

Il ricavato sarà utilizzato per sostenere il servizio pediatrico di assistenza medica domiciliare gratuita Bimbi in Ant. La struttura sanitaria di Ant nella regione Toscana è composta da 10 medici, 1 nutrizionista, 10 infermieri e 4 psicologhe. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.

Rossella Conte