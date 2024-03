"Firenze: tensioni e alleanze in vista delle elezioni regionali"

Prima del voto sardo e dell’exploit di Alessandra Todde, che seppur per una manciata di voti ha battuto il centrodestra, a sentir parlare di patto con i Cinquestelle al Pd fiorentino veniva l’orticaria. Tutta l’area riformista - che poi si è allineata alla vittoria di Elly Schlein - vedeva i grillini come un dito in un occhio. Anche perché la storia della Sinistra a Firenze e in Toscana non li ha mai visti andare a braccetto. Anzi sempre all’opposizione. In Regione poi un Eugenio Giani carichissimo a Empoli con il segretario dem Emiliano Fossi pur cultore del campo largo si era irrigidito a sentir parlare di accordi con i pentastellati.