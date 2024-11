Firenze, Paolo di Paolo, Aiolli e Carabba incontrano gli studenti delle superiori

Firenze, 26 novembre 2024 - Nell’ambito della rassegna “Identities. Leggere il contemporaneo”, giunta alla VII edizione, l’Associazione culturale La Nottola di Minerva, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia e il Centro Studi Giuliacarla Cecchi – con il patrocinio del Comune di Firenze, il contributo della Fondazione CRF e la collaborazione di Tram di Firenze S.p.A. – presentano l’evento riservato alle scuole: “Valerio Aiolli, Enzo Fileno Carabba e Paolo di Paolo incontrano gli studenti e gli insegnanti degli istituti superiori di Firenze: da Italo Calvino a Vasco Pratolini”, cui parteciperanno 150 studenti appartenenti alle classi dei Licei Michelangiolo, Castelnuovo e ITT Marco Polo. Appuntamento giovedì 28 novembre alle ore 10 nella Sala Conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate di Firenze. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, avranno la possibilità di incontrare dal vivo tre fra gli autori più significativi della nostra contemporaneità, tre identità a confronto nel ricordo della grande narrativa del passato ma con uno sguardo attento e aperto al futuro. Alle ore 10 Valerio Aiolli e Enzo Fileno Carabba presenteranno “Calvino e Pratolini. Lettere dall’aldilà”, un reading letterario e musicale ispirato ai libri “A Firenze con Vasco Pratolini. Baci, spari e altre forme d’amore” (Giulio Perrone editore) di Valerio Aiolli e “Il giardino di Italo” (Ponte alle Grazie edizioni), firmato da Enzo Fileno Carabba. Alle 11.30 l’arrivo di Paolo di Paolo, che presenterà il reading letterario e musicale tratto dal suo libro “Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola” (Il Mulino editore). Nel corso della mattinata gli studenti e gli insegnanti saranno accompagnati in un percorso formativo affascinante, un viaggio alla scoperta di due grandi autori del passato, Calvino e Pratolini, reinterpretati da due importanti voci del panorama letterario contemporaneo come Aiolli e Carabba, e saranno proiettati verso il futuro attraverso la magia della poesia nelle parole di Paolo di Paolo. A rendere ancora più speciale quella che sarà un’esperienza unica per i ragazzi degli istituti superiori del nostro territorio saranno le letture di Marcello Sbigoli e gli intermezzi musicali del DUO MEISSA, composto dalle sassofoniste Giulia Fidenti e Alda Dalle Lucche, che per l’occasione indosseranno i frac della collezione “Wave”, creata e brevettata dalla stilista Pola Margherita Cecchi nel 1996, esposta all'Hermitage di San Pietroburgo con quattro outfit che attualmente fanno parte del patrimonio russo. Maurizio Costanzo