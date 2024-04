A Firenze grande mercato coperto Campagna Amica, lavori al via

Firenze, 5 aprile 2024 - Al via a Firenze, nel quartiere storico di San Frediano, il cantiere che nella storica ex cartiera Verdi ospiterà entro la fine del 2024 il più grande mercato regionale di Campagna Amica promosso da Coldiretti, un contenitore per tutte le esperienze agricole della Toscana. A regime ci saranno almeno 60 produttori a fare la loro offerta in uno spazio di oltre 1.100 metri quadrati coperti più un bellissimo cortile esterno. Fiorentini e turisti potranno fare la spesa direttamente dagli agricoltori, partecipare a corsi, degustazioni e mangiare al ristorante con piatti della cucina toscana.

"Qui nascerà una vetrina sulla campagna toscana a due passi dal centro di Firenze dove transitano milioni di turisti ogni anno - ha detto la presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani - Per le imprese agricole toscane è una straordinaria opportunità per incontrare nuove fasce di consumatori. Questi spazi saranno a disposizione della città per far maturare e crescere una nuova cultura del mangiare sano, bene e toscano". Il sindaco Dario Nardella ha manifestato pieno sostegno al progetto sociale e culturale per il quartiere di San Frediano di Coldiretti e Campagna Amica. "San Frediano è un pezzo di città con una grande identità, un quartiere vissuto dai fiorentini, autentico. - ha detto il primo cittadino - Aver pensato di collocare qui il mercato di Campagna Amica regionale è una scelta molto azzeccata che porterà frutti positivi; rappresenta un servizio essenziale e di qualità alla popolazione residente e può costituire una nuova attrazione per i tanti turisti che vogliono scoprire il meglio della Toscana a tavola".