Firenze, da lunedì i lavori al ponte su via Cosimo Il vecchio

Firenze, 21 agosto 2024 - Inizieranno il 26 agosto i lavori di manutenzione straordinaria delle arcate del ponte su via Cosimo il Vecchio. Il cantiere interesserà il tratto da viale Pieraccini all’ingresso al parcheggio di Villa delle Rose sede dell’Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) ma la strada sarà chiusa fino a via di Careggi. La sede dell’Ispro rimarrà sempre accessibile per i pedoni da viale Pieraccini mentre i veicoli dovranno utilizzare il percorso alternativo viale Pieraccini-largo Palagi-via del Pergolino-viuzzo dei Bartolommei-via Incontri-via di Careggi-via Cosimo il Vecchio. Per consentire questa viabilità sarà istituita una serie di provvedimenti collaterali: il senso unico in via di Careggi da via dei Massoni in direzione di via di Careggi; il divieto di accesso in via Incontri per la direttrice verso viuzzo dei Bartolommei nel tratto via di Careggi-viuzzo dei Bartolommei (escluso mezzi di soccorso e di Polizia, veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili e frontisti di via della Pietra). Lo stesso itinerario potrà essere utilizzato dai veicoli diretti al Meyer e all’Health Campus.