Firenze Card, l’idea regalo natalizia. Un pass nominativo da 10 euro per poter ammirare i musei civici

Per le festività torna la campagna ‘A Natale regala Firenze’ lanciata dal Comune per promuovere come idea regalo la Card del fiorentino, il pass nominativo che consente a soli 10 euro ingressi illimitati ai musei civici per un anno e tre visite guidate a cura di MUS.E negli spazi museali comunali. La card del Fiorentino si potrà acquistare online (https:bigliettimusei.comune.fi.it) o presso le biglietterie del Museo di Palazzo Vecchio e del Museo Novecento fino a un’ora prima della chiusura. Al momento dell’acquisto in biglietteria o del ritiro (qualora la card si sia acquistata online) sarà possibile richiedere una speciale confezione regalo natalizia. "Anche quest’anno vogliamo rilanciare la Card come idea regalo – ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini –. Un’occasione per donare bellezza e cultura, di cui c’è tanto bisogno in questo periodo, attraverso uno strumento che consente a tutti i residenti di Firenze e dell’area metropolitana di riappropriarsi del prezioso patrimonio della nostra città con soli 10 euro".