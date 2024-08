Firenze, appartamento in fiamme. Evacuato un palazzo

Firenze, 21 agosto 2024 – Un incendio è divampato in serata in un appartamento di via delle Acacie all’Isolotto, alla periferia di Firenze. L'abitazione andata a fuoco si trova in un condominio composto da tre piani. L’incendio, con fiamme visibili dalle finestre, è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti con 2 squadre e 4 automezzi.

Il condominio è stato evacuato a scopo precauzionale per i fumi che hanno invaso il vano scale. Sul posto personale sanitario a scopo precauzionale e la Polizia di Stato. Al momento non risultano persone coinvolte.