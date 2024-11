Figline-S. Donato Tavarnelle. Derby intenso, pari giusto

FIGLINE

0

SAN DONATO TAVARNELLE

0

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Allushaj (6’ Milli), Francalanci, Nobile (67’ Bartolozzi), Zellini, Borghi (58’ Cavaciocchi), Mugelli (45’ Nyamsi), Torrini, Ciravegna (88’ Remedi) All.: Tronconi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Croce, Carcani, Gistri, Cecchi, Bruni, Ascoli, Vitali Borgarello, Menga (73’ Pecchia), Sylla (90’ Senesi), Dema. All.: Bonuccelli.

Arbitro: Brozzoni di Bergamo.

Note: spettatori 400 circa. Angoli: 0-2. Ammoniti: Ascoli, Ciravegna. Espulso al 72’ Ascoli per doppia ammonizione.

FIGLINE – Finisce senza reti, ma anche senza sbadigli. È stata una sfida equilibrata fra Figline e San Donato. In avvio più determinati i gialloblù di casa, poi sono gli ospiti a farsi vedere dalle parti di Pagnini. Al pronti, via (2’) scambio fra Mugelli e Zellini che calcia a rete, Leoni risponde con sicurezza. Al 9’ è il San Donato a farsi avanti con un tiro dal limite di Vitali Borgarello, parato a terra da Pagnini. Al 16’ nuova opportunità per la squadra di Bonuccelli con Menga, che dopo aver vinto il duello con Nobile, indirizza verso Pagnini, con palla di poco a lato. Allo scadere della prima frazione di gioco ci prova il Figline con Mugelli che manda al tiro Ciravegna, fuori di poco.

La ripresa si apre con gli ospiti che confezionano un’azione pericolosa con Vitali Borgarello (51’) con una conclusione che sfiora l’incrocio dei pali. Al 72’ il doppio giallo rimediato da Ascoli lascia gli ospiti in inferiorità numerica, episodio che da maggior fiducia al Figline. All’81 il nuovo entrato Bartolozzi scaglia un insidioso tiro al volo che finisce a lato. La risposta del San Donato arriva con Bruni, il cui tiro cross dalla sinistra assume una traiettoria pericolosa che per poco non sorprende Pagnini. Nelle battute finali, l’ultimo sussulto è del Figline (89’) con Bartolozzi che si libera bene e manda al tiro Torrini.

Giovanni Puleri