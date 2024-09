Fiesole, guanti e pettorina gialla per “Puliamo Caldine”

Fiesole (Firenze) , 23 settembre 2024 - Successo e partecipazione oltre le aspettative per “Puliamo il mondo”, che domenica ha visto i volontari in azione a Caldine, nel territorio del Comune di Fiesole.

La manifestazione di Legambiente ha coinvolto oltre 60 persone, tante famiglie con bambine e bambini di tutte le età, impegnate a ripulire lo spazio pubblico lungo il Mugnone, fra i giardini, via del Bersaglio, l'area artigianale e il supermercato. Una quindicina i sacchi riempiti dalle volontarie e dai volontari, che hanno raccolto rifiuti abbandonati di ogni genere: piccoli elettrodomestici, tante plastiche e cartoni soprattutto. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore del Comune di Fiesole Tommaso Rossi, che ha ricordato come questa giornata si inserisca nel quadro più ampio delle iniziative dell’Amministrazione comunale per l’ ambiente e la sensibilizzazione costante delle cittadine e dei cittadini per la cura del proprio territorio. «In accordo con Legambiente faremo anche degli incontri mirati nelle scuole per dare continuità a questa bella esperienza, che ha avuto una buona partecipazione - ha detto l'assessore Rossi- e alla quale anche il Tg della Rai regionale ha dato risalto con un servizio in apertura della giornata dedicata all'ambiente». D.G.