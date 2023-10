Festa dell'Uva Impruneta: Giorno di Spettacolo e Premiazioni

Le premesse per uno splendido spettacolo ci sono tutte: l’anteprima delle prove generali di ieri sera, fa ben sperare per la giornata clou della Festa dell’Uva numero 97 che si celebra in piazza Buondelmonti. Dalle 14,30 prende il via la festa vera e propria, con la Filarmonica, i saluti istituzionali, poi dalle 15,30 la sfilata dei carri rionali. Seguono le premiazioni della vetrina più bella, della gara per donazioni di sangue e infine del rione vincente con bandiera appesa sul balcone comunale. Lo spettacolo è seguibile in diretta su Toscana Tv. Domani sera invece ci sarà il "Brindisi delle camiciole", nato come presa di giro per i rioni perdenti, ma diventato una festa che brinda all’impegno collettivo. Il 7 ottobre invece piazza Buondelmonti sarà la location d’eccezione per la cena del solo rione vincitore.