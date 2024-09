Festa della Polizia di Stato: "Garanzia della serenità sociale". Consegnati gli attestati di merito

La Polizia di Stato garanzia della serenità sociale e della dignità delle persone. Lo ha detto in San Lorenzo l’arcivescovo Gambelli durante la solennità del Patrono, San Michele Arcangelo: "La gente si aspetta questo. - ha aggiunto - Siate orgogliosi di quanto fate, mantenete alta la qualità del vostro servizio e la vostra presenza, soprattutto vicino alle famiglie che oggi soffrono di più la crisi in atto". Il Questore Maurizio Auriemma e lo stesso monsignor Gambelli hanno poi consegnato, nella caserma Dionisi, i riconoscimenti al personale che si è distinto in operazioni di polizia e soccorso.