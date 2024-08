Fedrizzi e Cozzani. Coppia invincibile

Nella piccola località di Chiesanuova Uzzanese le uniche due gare ciclistiche della giornata in Toscana proposte tradizionalmente dalla famiglia Maionchi. Al mattino in gara 115 allievi (34 gli arrivati) con la quindicesima vittoria nel 2024 del campione italiano il bolzanino Brandon Fedrizzi (Forti e Veloci) che ha regolato in volata i quattro compagni di fuga giunti al traguardo con 10“ sugli inseguitori. Ai posti d’onore il fiorentino Gaggioli, Ceccato, Anichini e Tarallo, ovvero altri quattro allievi tra i più bravi della categoria, che nella mattinata di Ferragosto sarà impegnata sempre nel Pistoiese, nella gara di Vangile.

Juniores: nella categoria è il grande momento del Team Franco Ballerini, la squadra diretta dall’ex professionista Luca Scinto, che dopo i successi di Rolando e Gagliardoni Proietti è andato a segno nel Trofeo di Chiesanuova (80 partenti) con lo spezzino Federico Cozzani che già si era dimostrato meritevole del successo nelle ultime gare. Cozzani ha lasciato tutti al quinto ed ultimo passaggio sulla salita verso Montecarlo ed ha raggiunto in solitaria il traguardo. Ai posti d’onore, a mezzo minuto, Emanuele Calabria (Casano) e Lorenzo Cordioli (Valeggio), mentre più staccati sono giunti Leonardo Meccia (Team Vangi-Il Pirata Sama Ricambi) e Nicholas Travella (Pool Cantù GB Junior). La gara pistoiese è risultata selettiva per il grande caldo. A Cave di Foligno in Umbria (69 partenti) si è svolta sabato la Coppa San Michele con la presenza di alcuni atleti toscani. Ha vinto Santiago Ferraro (Work Service) che ha battuto in volata il canadese Duarte e Gabelloni. A 2’08“, quarto posto per Pizzi, a 3’31“ Uderzo.

Antonio Mannori