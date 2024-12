Famiglia Elkington. La targa in terracotta per l’impegno natalizio

Il sindaco Lazzerini ha consegnato una targa in terracotta a Don e Carolyn Elkington, titolari della Residenza Il Colle , come simbolo di riconoscimento per il loro contributo alle iniziative natalizie 2024. A nome delle Pro Loco di Impruneta e Tavarnuzze, che insieme ad altre realtà locali stanno illuminando e animando il Natale imprunetino, il primo cittadino ha ringraziato i due imprenditori, "persone lungimiranti, che vogliono bene al luogo dove vivono e lavorano, e che si impegnano per valorizzare le tradizioni locali". Don Elkington ha accolto il dono sperando sia "di stimolo per le altre realtà locali a contribuire alle iniziative a favore della comunità, rafforzando il legame tra le imprese e la cittadinanza". I coniugi Elkington hanno recentemente ristrutturato la residenza che risale al XIII secolo rendendola un luogo di grande attrattività per i turisti anche stranieri.