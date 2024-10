Ex Meccanotessile, blitz della Municipale. Gli agenti sequestrano hashish e cocaina

È scattato all’alba di ieri mattina l’intervento della Polizia Municipale nell’ex Meccanotessile, un’area di 27mila metri quadri che si affaccia su via Alderotti, adesso in pressoché totale abbandono, ma un tempo area industriale che ha dato lavoro a migliaia di persone. A entrare per primi sono stati gli agenti del Reparto Antidegrado. All’interno erano presenti due persone e un cane a guardia di alcune stanze. Dopo la messa in sicurezza dell’area, è stata la volta del Reparto cinofilo e il cane Sirio ancora una volta è andato a segno. In un locale al primo piano, nascosti in una scatola con degli zampironi probabilmente per ingannare il fiuto dei cani antidroga, sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish e 5 di cocaina. Due persone segnalate all’Autorità giudiziaria. Il cane affidato al Canile comunale è di razza Malinois, e tramite lettura del microchip, è stato restituito alla proprietaria, residente a Pisa, che ne aveva perso le tracce.

Nella vecchia area industriale nel quartiere di Rifredi dismessa dagli anni ‘70 e oggetto col tempo di una profonda trasformazione, come i lavori in corso per esempio dell’housing sociale. Una delibera approvata dalla giunta a inizio anni ha stabilito nuovi indirizzi per garantire una destinazione di alta formazione dell’area cambiando però i protagonisti: non più l’Isia (Istituto superiore per le industrie artistiche) ma l’Università.

Nel dettaglio, l’Isia ha avanzato un’istanza, accolta dall’amministrazione, per la restituzione degli spazi già concessi nell’ex Meccanotessile per poi formalizzare una nuova concessione per utilizzare invece sia le Scuderie di Villa Strozzi che la vicina sede del Centro di formazione professionale di via Pisana. Nel contempo il Comune ha aderito alla manifestazione di interesse dell’ateneo fiorentino per l’acquisizione degli spazi dell’ex Meccanotessile che saranno lasciati liberi dall’Isia e del relativo progetto di recupero per farne aule e laboratori.

Per quanto riguarda il resto del Meccanotessile, vanno avanti i lavori per l’inserimento di ulteriori funzioni di interesse pubblico, tra i quali un centro giovani, una ludoteca, gli alloggi di housing sociale. Sempre all’interno ci sarà una zona dove sarà realizzata una sorta di piazza coperta con servizi di ristoro per studenti e cittadini. "Questi ultimi lavori - si legge in un comunicato - saranno realizzati entro il 2024".