Ex Gkn Ancora sciopero della fame. Operai faccia a faccia con Schlein

Mentre in piazza Indipendenza a Firenze va avanti l’’acampada’ degli operai della ex Gkn, il Comune di Campi fa sentire la sua vicinanza alla lunga vertenza che al momento vede circa 140 tute blu senza stipendio da sei mesi. E per questo ben tre lavoratori sono in sciopero della fame da quattro giorni. Oltre alle spettanze arretrate, il Collettivo di fabbrica chiede il commissariamento dell’azienda da parte del governo e l’attuazione di una legge regionale per i consorzi pubblici (il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge) che, secondo lo stesso Collettivo, favorirebbe la reindustrializzazione della fabbrica. L’amministrazione comunale in tutto questo si dice vicina ai lavoratori: ‘Salari subito’ è la scritta che campeggia sul Municipio campigiano, andando a emulare le installazioni fatte dal Collettivo di fabbrica su monumenti e spazi pubblici di Firenze. "Abbiamo deciso di proiettare la scritta ‘Salari subito’ in sostegno dei lavoratori per dare voce alla loro lotta attraverso anche i nostri spazi pubblici, dopo avere dato il patrocinio al Festival della Working Class, pensando non solo ai lavoratori, ma anche alle loro famiglie", dice il vicesindaco Federica Petti. Il sindaco Andrea Tagliaferri, invece, fa sapere di ‘blindare’ l’area dove sorge il sito produttivo che, secondo il Collettivo di fabbrica, sarebbe oggetto di possibili manovre speculative. "No a cambi di destinazione d’uso sulla fabbrica della Gkn – dice il sindaco -, è questa la volontà dell’amministrazione che, con il nuovo piano operativo (che ancora deve arrivare in consiglio comunale, ndr), blocca speculazioni future per quanto riguarda impianti di logistica. Abbiamo inserito una norma ad hoc che vieterà il cambio di destinazioni d’uso da area produttiva artigianale a logistica". In precedenza, inoltre, c’era stato un breve faccia a faccia in piazza dell’Isolotto fra gli operai, il segretario toscano dei Dem, Emiliano Fossi, ed Elly Schlein per discutere proprio della legge regionale e in attesa dell’incontro di lunedì con il presidente della Regione Eugenio Giani dopo il rinvio dei giorni scorsi: "Non vogliamo che quello in arrivo sia l’ennesimo incontro che rimanda a un altro incontro. Potete dirci anche di no, ma prendendovi delle responsabilità", hanno detto gli operai. "Ne parlo con Giani", ha chiosato Schlein.

Barbara Berti

Pier Francesco Nesti