Elezioni Il dibattito de La Nazione. Oggi il faccia a faccia tra i candidati

Elezioni: stasera alle 21, all’Aurora, il confronto della Nazione. I temi principali sullo sviluppo di Scandicci saranno affrontati dai candidati che tra due settimane si fronteggeranno all’ultimo voto: Claudia Sereni per il centrosinistra, Claudio Gemelli per il centrodestra, Giovanni Bellosi (Scandicci civica) ed Enzo Bellocci (Pci). Appuntamento dunque al Teatro Aurora, messo a disposizione eccezionalmente per questo incontro-confronto: l’unica occasione pubblica di vedere i quattro candidati fronteggiarsi dal vivo. Un’ora e mezza secca, in cui ciascun candidato avrà tre minuti di tempo per ognuna delle sei domande alle quali dovrà rispondere in sequenza. Si seguirà l’ordine alfabetico, successivamente si andrà a scalare per ognuna delle risposte. I candidati avranno a disposizione due bonus: un diritto di replica, sempre da tre minuti, un appello al voto finale sempre da 180 secondi. Non saranno ammesse intemperanze dalla platea, queste determineranno lo stop del tempo e la ripartenza a favore del candidato interrotto. Intanto prosegue l’attività politica dei vari partiti. Ieri pomeriggio Gemelli ha accolto a Scandicci il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, arrivata per sostenerlo, che ha consegnato un quadro cittadino piuttosto difficile, con un +900% rispetto ai furti d’auto e un +42% di furti in appartamento secondo gli ultimi report del Viminale. Cambiando registro, c’è una polemica che agita il fronte elettorale. Con un comunicato dei circoli Arci che hanno voluto rispondere a Bellosi, che a sua volta si era lamentato per il fatto di non essere stato ammesso a San Martino alla Palma. "Ogni candidatura è legittima – hanno scritto – ma chiediamo rispetto per ciò che rappresentiamo. Non abbiamo niente a che vedere con la candidatura e il percorso politico di Bellosi". Il candidato civico, da parte sua, ha spiazzato tutti: non ha risposto nel merito, ma ha raccontato quanto ritenga essenziale l’attività sociale dei circoli confessando che, da presidente del Casellina, ha azzerato l’affitto al circolo Arci interno alla società sportiva in difficoltà dopo la pandemia. Intanto in casa dell’opposizione si parla anche della lista di Azione, che ha candidato quindici candidati su 16, anche a Lastra a Signa. Unica eccezione scandiccese, Giampiero Marchi.