"Ecco la verità sui fondi per l’alluvione"

"Lasciamo da parte per un attimo la tristezza nel vedere un partito, il Pd, che per tentare di salvare gli ultimi fortilizi elettorali, torna a strumentalizzare la sofferenza delle vittime dell’alluvione e concentriamoci sulla sequela di bugie" attacca così il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale toscano e candidato alle elezioni europee Francesco Torselli.

"Bugia numero 1: le famiglie hanno ricevuto i fondi erogati dalla Regione, mentre le imprese stanno ancora aspettando. Falso! In realtà la Regione – a causa della lentezza della struttura messa in piedi dal commissario Giani – ha erogato ad oggi all’incirca la metà delle risorse previste per le famiglie. L’altra metà sta ancora aspettando. Riguardo alle imprese, fino ad oggi sono stati messi a loro disposizione dal governo nazionale, dal ministero degli Esteri: 100 milioni (attraverso il Simest) per le aziende esportatrici e per la filiera, 6 milioni per le imprese agricole e 50 milioni per il recupero della capacità produttiva". E ancora: "Bugia numero 2: il governo promette soldi, ma nessuno dice chi dovrà gestirne l’erogazione sul territorio. Falso! L’articolo 25 del Codice della Protezione Civile spiega chiaramente che l’erogazione delle risorse è in capo alla struttura commissariale e che questa – come da delibera del Consiglio dei Ministri del novembre 2023 – resta in carica per 12 mesi. Quindi la Regione sa bene di chi sia il compito di distribuire le risorse: del Commissario straordinario, ossia di Eugenio Giani". E ancora: "Bugia numero 3: per erogare i fondi promessi dal Governo serve un decreto ad hoc che non è stato fatto. Falso! I 66 milioni dichiarati da Giorgia Meloni il 13 marzo scorso arriveranno: primo perché a prometterli è stata la Presidente del Consiglio dei Ministri e non Eugenio Giani – che di milioni ne aveva promessi 50 lo scorso 22 dicembre rispondendo al sottoscritto in Consiglio Regionale, ma dei quali è stata persa ogni traccia – e secondo perché il Governo ci sta lavorando e l’iter burocratico è ormai nella sua fase conclusiva".