Ecco la Rificolona fra sacro e profano

Settembre, tempo di rificolone. Fra domani e dopodomani sono tantissime le iniziative nei quartieri per celebrare la vigilia della Festa della Natività di Maria, in una forma largamente laica e popolare, in molte occasioni, ma anche nel ritorno alla tradizione del pellegrinaggio dal Santuario di Santa Maria all’Impruneta per raggiungere la Santissima Annunziata, dove culmina la festa tra le luci tremolanti delle rificolone, a ricordo dei lampioncini che i pellegrini in arrivo nottetempo dal contado per rendere omaggio alla Vergine nella basilica fiorentina utilizzavano per utilizzare nel loro cammino. ’Chiediamo la pace’, il tema scelto per un’iniziativa che, recuperando le radici dell’antica tradizione, si svolge ogni anno (questa sarà la 14ª edizione) alla vigilia della Natività di Maria, presente per la prima volta il nuovo arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli. La partenza sabato alle 14,30 dall’Impruneta, alle 20 è previsto l’arrivo alla chiesa di Santa Felicita, con un momento di adorazione eucaristica, e alle 21,30 l’arrivo alla Santissima Annunziata.