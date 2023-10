Ecco il calendario del circolo di lettura

Circolo di lettura, presentato il calendario della decima edizione. Gli incontri si tengono tutti in biblioteca, uno al mese di giovedì alle 17. Sette eventi da novembre a maggio. Il primo incontro in calendario è il 16 novembre con Michele Cecchini (sarà presente) che ha scritto Un morso all’improvviso. Oggi Pinocchio è un quarantenne schizofrenico che vive insieme alla moglie e alla figlia adottiva in una periferia della Toscana.

Per informazioni 055 7591.860-861-864