Donne e giovani ancora più deboli. Crescono le richieste alla Caritas. Gambelli: "È emergenza casa"

Più donne e più giovani a chiedere aiuto. È una crisi economica che segnala un "impoverimento generale e un crescente numero di persone che si rivolgono alla Caritas" con problemi sempre più gravi. L’arcivescovo Gherardo Gambelli ha parlato di "situazioni inquietanti", di "un bisogno di ascolto" (e qui per fortuna Caritas c’è) e "di un problema abitativo, una emergenza a Firenze" con il numero di persone che vivono in affitto è salito dal 19,3% del 2019 al 26,2% nel 2023. E il turismo c’entra. Gambelli ha detto che "l’accoglienza del turista è qualcosa di importante per la città, dobbiamo offrire qualcosa che sia all’altezza della dignità e bellezza di Firenze, in modo tale che questo non provochi una perdita di identità che andrebbe a discapito del turismo stesso".

Il rapporto a cura dell’Osservatorio povertà e risorse di Caritas Firenze, non è una ventata di ottimismo. Nel 2023 il numero di persone che hanno richiesto assistenza ai centri di ascolto si è ridotto del 2% rispetto all’anno precedente, stabilizzandosi a 9.151 utenti: tuttavia rispetto al 2019 c’è un incremento complessivo del 32%. Il numero di nuovi ingressi, si spiega nel report, è aumentato del 22% ed è cresciuto anche quello degli utenti presenti da oltre due anni (+34%). Al livello di genere si nota "un significativo aumento delle donne, che ora rappresentano il 54,5% del totale, un cambiamento sostanziale rispetto al 49,6% del 2019". Sull’età c’è "uno spostamento verso fasce più giovani, con un incremento del 64% fra i 18 e i 25 anni. Questo evidenzia come siano i giovani adulti, spesso con responsabilità familiari, a trovarsi in situazioni di disagio". A livello di occupati tra il 2019 e il 2023 la componente è quella che cresce in assoluto di più (+85,2%) anche nell’ultimo anno (+19%).