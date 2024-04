’Donation day’ a Palazzo Vecchio: raccolti più di 85mila euro

Ammontano a 87.025 euro i fondi raccolti da AILO ’American International League of Florence Onlus’ a favore di undici associazioni senza scopo di lucro e istituzioni toscane che da anni operano a sostegno dei più bisognosi e contro la violenza sulle donne.

La consegna dei fondi avrà luogo oggi alle 16.30, nel Salone dei Cinquecento nell’ambito del ’Donation Day’ di AILO. All’iniziativa parteciperà Sara Funaro, assessora all’Educazione, Welfare e Immigrazione del Comune di Firenze, che ha concesso il patrocinio.

I fondi sono stati raccolti nell’ambito di ’Viva Vittoria Firenze’, l’evento contro la violenza sulle donne e alla 47esima edizione del ’Christmas Bazaar’, che si è svolta a dicembre nel Tepidarium del Roster, sempre a Firenze. I contributi andranno a diverse associazioni tra cui: Associazione Filippo Mazzei Firenze, ATISB-Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida, Chiesa dei Sette Santi, Croce Rossa Italiana Bagno a Ripoli, Artemisia Centro Antiviolenza, Acisjf Firenze, Nosotras Onlus e ad alcune polisportive. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto e la consegna di beni di prima necessità̀ ai senzatetto, sostegno materiale e psicologico, per l’acquisto di un defibrillatore, attività sportive per disabili, per l’aiuto a donne sole e madri con minori e per altre iniziative.