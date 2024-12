Diritti dell’infanzia. Iniziative a scuola

Giornata per i diritti dell’infanzia, iniziativa nelle scuole. Nei plessi cittadini è stato raccolto l’appello di Unicef: "Ascoltare la voce dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi di tutto il mondo". Educatrici e insegnanti hanno coinvolto i bimbi in una serie di attività per sottolineare l’importanza di un dialogo intergenerazionale, un modo per invitare gli adulti a prestare attenzione ai desideri e alle aspirazioni dei più giovani, favorendo una partecipazione attiva nel progettare un futuro basato sul rispetto dei diritti universali. Tra i laboratori, anche la realizzazione di uno striscione con la scritta "Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, il nostro futuro comincia da qui...".