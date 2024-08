Dalla zona industriale fino a Casellina. Al via le asfaltature

L’asfalto nella zona industriale dopo la posa della fibra ottica era un disastro. Adesso arriva l’asfalto ‘riparatore’. Con un’ordinanza della polizia municipale si è aperta la fase di manutenzione in alcune strade importanti tra Casellina e la zona industriale. In particolare via delle Nazioni Unite, via Bassa e le vie Pacini e del Pantano.

I lavori cominceranno il 9 settembre per durare fino al 20, e saranno suddivisi in quattro fasi.

Si comincia in via Nazioni Unite dove è previsto il restringimento di carreggiata con rimozione forzata sui due lati; dopodiché in via Bassa invece sarò istituito il divieto di transito per il tratto tra via Pacini e 2 giugno ’46 in direzione Pisana. Potranno passare i frontisti e i mezzi di soccorso.

A seguire in via Pacini ci sarà il restringimento di carreggiata con il divieto di sosta per tornare poi alla fine in via Bassa dove non ci sarà più la chiusura ma il semplice restringimento. Durante la fase dei lavori saranno cambiati i percorsi del trasporto pubblico locale e verranno creati percorsi alternativi per la viabilità. Le fermate provvisorie dei bus avranno apposite paline, mentre ci sarà la segnaletica gialla a indicare i nuovi passaggi temporanei agli automobilisti.