Da piazza Togliatti a via de’ Rosso: ancora auto vandalizzate e furti

Autovetture danneggiate, non si finisce più. I cittadini in tutta Scandicci hanno trovato brutte sorprese alle loro vetture, trovando danni e tentativi di furto. L’ultimo episodio due giorni fa in via de’ Rosso, dove i ladri hanno adocchiato il sistema video-navigazione di una berlina, e dopo aver spaccato il cristallo hanno cominciato a smontare l’apparato.

Devono essere stati disturbati però perché il proprietario ieri mattina ha trovato il pezzo fuori dalla sua sede, ma ancora all’interno della vettura. Il tentativo di furto è stato denunciato ai carabinieri, che l’altro giorno hanno raccolto anche le segnalazioni di altri cittadini sullo stesso tema.

Da un tentativo di furto a un vandalismo, dal centro ottocentesco a piazza Togliatti, dove un residente che vive in zona ha ritrovato due pneumatici tagliati sui fianchi con un trincetto. "Alla fine – ha detto al nostro giornale – ci sono voluti ben trecento euro e due gomme nuove".

Ultimo episodio in sequenza territoriale, i cristalli di una Panda infranti nella zona di Casellina. Da tempo i cittadini chiedono maggiore attenzione e controllo sul territorio per quanto riguarda vandalismi e degrado. I problemi principali si sono verificati nel quartiere di Vingone, e nella zona del parcheggio scambiatore di Villa Costanza, dove si sono verificati moltissimi episodi di danneggiamento e furti su auto.

Le forze dell’ordine ricordano a tutti i cittadini di chiamare il centododici nel caso in cui notino persone sospette o assistano di persona a incursioni di questo genere.