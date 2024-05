Corso Italia, nuovo colpo: i ladri scappano con le offerte per i malati di tumore

Firenze, 15 maggio 2024 - Nuovo colpo nella zona dell'ex Teatro Comunale. A finire nel mirino dei malviventi, nella notte tra martedì e mercoledì, il negozio di parrucchieri Freestyle che si trova in Corso Italia. Secondo quanto ricostruito, i soliti ignoti si sarebbero intrufolati all'interno attraverso i bocchettoni dell'aria condizionata sfondando il cartongesso.

Una volta dentro sono riusciti a portare via il fondo cassa, il tablet e la cassetta delle offerte con all'interno circa 150 euro per la vendita delle piantine di Ant Associazione Nazionale Tumori per poi far perdere le proprie tracce.