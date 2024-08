Consiglio comunale. Nominati i presidenti delle commissioni

I lavori del consiglio comunale della nuova amministrazione Pignotti non sono certo cominciati in discesa, con un primo pesante battibecco politico sulla guida delle quattro commissioni consiliari. L’opposizione, con portavoce Sonia Redini (Cittadinanza Attiva), aveva accusato la maggioranza di non aver dato la precedenza nella scelta delle presidenze delle commissioni alla minoranza, come solitamente avviene come funzione di garanzia e controllo.

Ma dopo le prime schermaglie, ora finalmente l’accordo è stato trovato e anche le commissioni possono entrare nel vivo dei lavori. Della numero 1, che si occupa di affari generali, bilancio e tributi, la presidenza è andata a Rossana Landini (Pd) con vice Michele Barbarossa (FdI); ne fanno parte anche Riccardo Forconi (Bagno a Ripoli al Centro), Katia Bruzzese (Pd) e Redini.

Alla guida della commissione 2 (urbanistica, edilizia privata, pubblica e scolastica), eletto presidente Andrea Orsini (Pd) con vice Sonia Redini; con loro ci sono Rosanna Landini e Leonardo Lorenzini (Pd) e Serena Giannini (FdI).

Le altre due presidenze andrnano all’opposizione: la 3° commissione, scuola, cultura, sport, sociosanitario sarà guidata da Beniamino Deidda (Cittadinanza Attiva) con come vice Laura Franchini (Pd); commissari sono Riccardo Forconi, Miller Cioni (Pd) e Fabio Venturi (FdI). Per la quarta commissione che si occupa di statuto, attività produttive e lavoro, presidente sarà Francesca Cellini (Bagno a Ripoli Futura), che negli scorsi 10 anni è stata assessore proprio alle attività economiche. Sua vice, Katia Bruzzese. In commissione anche David Stinghi e Laura Franchini (PD) e Fabio Venturi.