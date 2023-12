Concorso di musica, ecco la 13esima edizione

Presentata la 13esima edizione del Concorso Internazionale Musicale "Città di Scandicci" organizzata dalla Filarmonica "Vincenzo Bellini" in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione del Comune di Scandicci e con il patrocinio della Regione Toscana. L’iniziativa, in programma dall’11 al 19 maggio prossimi, si rivolge a musicisti provenienti da Istituti Comprensivi, Scuole medie ad indirizzo musicale, Licei Musicali, Scuole Primarie, Scuole con Progetti Musicali e Scuole di Musica. Le iscrizioni online, già aperte, dovranno essere inviate entro e non oltre il 14 aprile 2024. "In continuità con quanto portato avanti dal Maestro Remo Vinciguerra, Presidente di Giuria dalla prima edizione e per ben 12 anni – spiegano gli organizzatori - il concorso ha come obiettivo quello di riunire musicisti provenienti da ogni parte d’Italia, e non solo, nella gioia di vivere giornate all’insegna della musica". Proprio in memoria del Maestro Vinciguerra, come nella precedente edizione, all’interno della competizione è previsto un premio speciale in sua memoria per chi eseguirà tra i brani presentati una sua composizione. Bando su http://www.concorsomusicalescandicci.it/bando-di-concorso/.