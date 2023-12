"Concerti sinfonici e lirici per sostenere i territori toscani colpiti dall'alluvione"

Il Maggio si fa in due. Questa mattina (ore 11) in Sala Grande del Teatro del Maggio è in programma un concerto sinfonico corale straordinario per raccogliere fondi da destinare ai territori toscani tragicamente e pesantemente colpiti dall’alluvione dell’inizio del mese di novembre. Sempre stamani(ore 11.30) ma nella Sala Rossa del Parco Mediceo di Pratolino si terrà il concerto lirico dei Solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Saranno eseguite celebri arie d’opera. L’evento, promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, è gratuito ma con prenotazione obbligatoria ([email protected]).