Compiobbi, il medico di base dice addio

Compiobbi torna a fare i conti con la carenza di medici di base. Questo perché dopo due anni di servizio nella valle dell’Arno, il 31 marzo cesserà l’attività in veste di sostituto della dottoressa Agnese Linari e inizierà l’incarico definitivo. I pazienti rimasti "orfani" potranno confermare la dottoressa o scegliere un nuovo medico a partire dal 3 aprile, rivolgendosi alle farmacie abilitate o presso un distretto Asl.

E qui troveranno una brutta sorpresa: la Linari infatti ha scelto di lasciare l’ambulatorio di Compiobbi per visitare esclusivamente a Girone e Fiesole capoluogo. Un decisione legittima e della quale l’Asl ha potuto solo prendere atto ma che rischia di scatenare il panico fra gli assistiti di Compiobbi.

L’assegnazione di un nuovo medico effettivo in zona non ci sarà fino maggio e gli altri due professionisti che visitano nell’ambulatorio del paese hanno una disponibilità limitata di posti per accogliere nuovi pazienti. La probabilità che numerosi assistiti siano costretti a spostarsi negli ambulatori dei territori limitrofi per una visita è dunque alta.

"Dovrebbe intervenire la ASL. Non è giusto lasciare un paese senza medici", si sfogano da Compiobbi.

D.G.