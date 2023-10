Commemorazione dei defunti . Cambiano gli orari dei cimiteri

Aperture straordinarie e orari prolungati, nei prossimi giorni, per i cimiteri comunali in occasione della Commemorazione dei defunti. In particolare, da domani fino a giovedì 2 novembre, il Cimitero maggiore di via Gramsci resterà aperto, con orario continuato, dalle 8 alle 18. Lo stesso orario sarà osservato i prossimi 1 e 2 novembre anche dai cimiteri di Cercina e di Morello. Da giovedì 27 a mercoledì 2 sarà poi vietato l’accesso ai cimiteri a tutti i veicoli privati, anche se muniti di contrassegno invalidi. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Anziani e l’Auser, metterà però a disposizione tutti i giorni, con l’eccezione delle giornate del 29 ottobre e 1 novembre, un servizio navetta gratuito all’interno del Cimitero Maggiore con orario 9-12 e 14,30-17.