Cna, l’artigianato insegnato alle medie

Centoventotto studenti della scuola media Ippolito Nievo di San Casciano si sono diplomati maestri artigiani grazie all’iniziativa Impara l’arte e mettila da parte di Cna Chianti. Gli allievi delle classi prime hanno ricevuto gli attestati del programma promosso da Cna Chianti, patrocinato dal Comune e sponsorizzato da Chianti Banca Il progetto ha visto gli studenti impegnati ogni settimana in laboratori di intarsio, ceramica e oreficeria, tenuti rispettivamente dagli artigiani Omero Soffici, Mauro Cavini e Caterina Monasta, con la supervisione delle insegnanti Alessandra Bucciarelli e Lucia Lisi. Le attività si sono svolte in vere e proprie botteghe artigiane allestite in un’apposita aula della scuola, dove agli allievi è stata insegnata sia la teoria. sia la pratica dei mestieri tradizionali. Le opere d’arte realizzate dagli studenti sono state esposte con orgoglio nella biblioteca della Scuola, testimoniando il talento e la dedizione dei partecipanti.

