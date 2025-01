"Città più sicura per noi donne"

FIRENZE

"Vorrei una città più sicura per le donne: io stessa mi sono trovata a dover denunciare una molestia – testimonia Sabrina Fabbri – Ormai si sentono raccontare quotidianamente, ma proprio per questo si deve ascoltare non farci l’abitudine. Non vado in centro la sera da quattro anni perché ‘sarebbe come cercarla’: appena fai un passo fischi, palpate, chi ci prova... Cerchiamo di fare immedesimare le persone nel corpo di una donna: riflettiamo su come si sente di fronte a tali comportamenti".