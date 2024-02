Ciclostorica da Firenze a Pistoia come i pionieri del 1870. Serie di eventi prima della corsa La ciclostorica Firenze-Pistoia, rievocazione della prima gara ciclistica in Italia nel 1870, offre spettacolo e curiosità. Iniziative legate all'evento, come una mostra di bici e cimeli di ciclismo e una pedalata ecologica, si svolgeranno nel fine settimana. Inoltre, giornalisti e glorie del ciclismo si riuniranno per ricordare Gino Bartali e Gastone Nencini.