Ciclopedonale e cantieri fermi. Casini: "Metrocittà sia chiara"

L’impegno preso a luglio era quello di riprendere i lavori a primavera 2025, ovvero un anno esatto dalla risoluzione del contratto con la ditta incaricata e destituita per gravi ritardi nella costruzione. Da allora però niente è cambiato e il destino del cantiere della passerella ciclo-pedonale fra Compiobbi e Vallina resta ancora incerto. "Si chiarisca se c’è la volontà di farla e si definiscano i tempi per la ripresa dei lavori- sbotta Francesco Casini , consigliere Metropolitano di Italia Viva, che sulla costruzione ha presentato un’interrogazione alla Sindaca Metropolitana "Si tratta di un progetto fondamentale per migliorare il collegamento tra i comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli, oltre che per facilitare l’accesso alla stazione ferroviaria e alle fermate di trasporto pubblico di Compiobbi- prosegue Casini- La realizzazione di quest’opera, finanziata dal "Bando Periferie" del governo Renzi nel 2016, per cui la Città Metropolitana di Firenze ha stanziato 1,8 milioni di euro, avrebbe dovuto concludersi nell’agosto 2023. Tuttavia, a causa di ritardi e inadempimenti, ora l’opera è ferma".

Casini chiede quindi alla sindaca metropolitana di fare chiarezza sullo stato della nuova gara per l’affidamento dei lavori: "Città Metropolitana si era impegnata a fare il bando nell’autunno 2024 e quindi aggiudicare l’opera a fine dell’anno o al massimo a inizio 2025, con l’obiettivo di riaprire il cantiere nella primavera del 2025. Siamo ad autunno inoltrato e della gara al momento non c’è neanche l’ombra. Vogliamo quindi sapere se questi impegni saranno rispettati". Da chiarire anche se la revisione del capitolato d’appalto e la rivalutazione dei prezzi abbiano portato a un aumento dei costi per l’opera e nel caso come saranno saranno finanziati.

Daniela Giovannetti