Ciclismo: lutto per la scomparsa di Raffaello Metti, padre del presidente del Comitato Regionale

Calenzano,16 luglio 2024 – Un grave lutto ha colpito Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale Toscana della Federciclismo. Nel pomeriggio di oggi martedì 16 luglio, è morto suo padre Raffaello conosciuto da tanti amici come “Allolio”. Una scomparsa giunta improvvisa per Raffaello, dopo qualche problema accusato negli ultimi tempi, che ha rattristito tutto il ciclismo toscano che in 3 anni e mezzo ha avuto modo di conoscere da vicino ed apprezzare l’opera e il lavoro del figlio Saverio alla guida della Regione Toscana del ciclismo. Suo padre era personaggio conosciuto, aveva tanti amici che oggi lo piangono. A Saverio, ai suoi familiari in questo triste momento, giungano le espressioni del più vivo cordoglio da parte di tutto il ciclismo toscano e di quello nazionale.