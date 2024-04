Chianti, missione spaziale stile Nasa. Il pallone vola fino a 36mila metri

Dall’Osservatorio Polifunzionale di Montecorboli è partita domenica la prima missione spaziale del Chianti.

A lanciare nella stratosfera un pallone chiantigiano per le misurazioni di temperatura, pressione, umidità, suono e particelle dello spazio sono stati gli studenti del corso di Tecnologie spaziali del Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Firenze (Claudio Mollica, Clarissa Calamai, Bruno D’Angelo, Irene Fiorentino, Lara Fossi, Valentina Giordani, Lorenzo Graziani, Luca Mazzini, Irene Parenti, Martina Raco, Ofelia Romani) guidati del loro professore, l’astrofisico Emanuele Pace. Che ha commentato: "Ci auguriamo che dall’Osservatorio possano prendere le mosse nuove scoperte, lo spazio oggi rappresenta quel che in passato erano le Americhe e le Indie".

Il pallone gonfiato a elio, lanciato con il classico count-down delle missioni della Nasa, è partito qualche minuto dopo le 10. Con sé il suo carico di attrezzature per le misurazioni effettuate durante la traiettoria che ha previsto una fase di salita fino a 36mila metri di altezza. Una quota alla quale il pallone è esploso per effetto della differenza di pressione interna ed esterna, e le attrezzature sono poi ricadute dolcemente a terra grazie ad un piccolo paracadute. Il volo è durato poco meno di tre ore per atterrare, come previsto, tra la Toscane e l’Emilia Romagna, in prossimità di Civitella di Romagna in provincia di Forlì – Cesena.

Emozione tra gli studenti. "Questa esperienza mi ha fatto capire esattamente quello che voglio fare ovvero partecipare a più missioni possibili sia a bordo sia da terra", ha detto Valentina Giordani. Martina Raco spera di "continuare nella ricerca scientifica", mentre Lorenzo Graziani ha aggiunto che il su sogno è "progettare missioni spaziali, come quella che abbiamo realizzato con il professor Pace.

Andrea Settefonti