Sport, inglese, esperienze di volo: i centri estivi sono un concentrato di divertimento

Firenze, 2 maggio 2023 - Tantissimo sport, e poi inglese, giochi acquatici, addirittura esperienze di volo. I centri estivi sono sempre un’occasione di divertimento, oltre che un toccasana per le famiglie, in difficoltà di fronte ai lunghissimi tre mesi di vacanze scolastiche. Come ogni anno, non mancano le offerte del Comune di Firenze - vantaggiose economicamente anche perché modulate in base al reddito della famiglia, - e poi quelle - tantissime, - dei privati. Ecco qui una carrellata di alcune proposte.

I multisport Uisp

Un grande classico dell’estate dei più piccini all’insegna del movimento sono i centri estivi della Uisp, che prenderanno il via il 13 giugno. Si svolgono in varie sedi, tra cui la piscina delle Pavoniere, la Costolina, il Centro Gav e, ancora, a Scandicci, Sieci, alla piscina comunale di Reggello e Lastra a Signa. In tutti i casi, tanto sport e laboratori creativi e manuali.

Ecco che alle Pavoniere si fanno giochi in piscina, ma ci si cimenta anche nel pattinaggio e nella pallavolo. E poi via libera alla creatività coi laboratori manuali, tattili, grafici ed espressivi. Si tratta di centri estivi estremamente flessibili: si può optare per la mezza giornata con o senza pranzo, o per la giornata intera. I turni sono settimanali.

Informazioni: https://www.uisp.it/firenze/centriestivi

Tutti in bici!

Torna a colorare di arancione Firenze il centro estivo itinerante BimTour di Bimbi in Movimento. Pensato per i bambini dai 6 ai 14 anni, si svolgerà dal 12 giugno al 21 luglio. I gruppi si muoveranno rigorosamente in bici, attraverso i parchi e le aree verdi più belle di Firenze. Tappe in alcune strutture sportive, pronte ad accogliere i giovani ciclisti. Oltre a tante belle pedalate, non mancheranno nuoto, rafting, arti marziali, una tappa a Vigilandia e, ancora, la novità del padel. La formula bimTour, come si legge sul sito, per rendere la proposta più varia e divertente si dividerà in bimTOURSPORT ed in bimTOUR-AVVENTURA che si svilupperanno a settimane alterne.

Il filo conduttore del centro estivo sarà la sfida: tra i gruppi o all’interno del gruppo. Il tema della competizione, fanno sapere gli organizzatori, sarà uno strumento per veicolare i valori dello sport. Il punteggio sarà assegnato, oltre che per i risultati sportivi, anche per aspetti valoriali dello sport: fair play, collaborazione, rispetto delle regole, comportamenti positivi.

Informazioni: https://bimbinmovimento.it/bimtour/

Il centro estivo da prendere… al volo!!

Una proposta sicuramente fuori dal comune è certo quella di ‘E-state in volo’, il campo estivo dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Lindbergh Flying School” di Firenze, l’unico in Toscana ad offrire ai ragazzi la possibilità di vivere una settimana d’estate all’insegna del volo! Proprio così: i partecipanti potranno volare su un Tecnam P92 Ultraleggero e su un Cessna 172. Si tratta di una settimana residenziale pensata per i ragazzi dalla prima alla terza media. Tra le attività proposte, simulatori di volo e controllo del traffico aereo, costruzione di un aeromodello con volante a radiocomando. E poi pranzo con conversazione in inglese, sport e spazio ai compiti, con la supervisione dei tutor.

Informazioni: https://www.aeronauticofirenze.it/campo-estivo-firenze/

A tutto sport al Galluzzo

Da non perdere anche la proposta Sport Academy Galluzzo, che per l’estate 2023 offre corsi sportivi alla scuola calcio ‘Audace Galluzzo”. Durante il campus i ragazzi potranno fare calcio, basket, volley, ma anche badminton, frisbee, tiro con l’arco e nuoto. Alla fine della settimana, sfida tra gruppi in cui vincerà non solo il più bravo, ma chi ha maggiormente rispettato le regole e collaborato. Grazie poi alla collaborazione con Lab Sitters sono presenti istruttori madrelingua inglese, che organizzeranno giochi e laboratori.

Informazioni: https://www.tuttocampiestivi.com/it/campi-estivi-firenze/centro-estivo-sport-academy-galluzzo

Divertimento e creatività a Novoli

Novità nel quartiere di Novoli, dove l’associazione Piazza San Donato presenta ‘Tacco Punta Summer’, organizzata da Tacco Punta Dance. Dal 12 giugno al 4 settembre, appuntamento in via del Fiorino 17, tra lezioni d’inglese, baby dance ed aiuto compiti. Ancora, attività all’aperto e due gite a settimana.

Informazioni: https://www.taccopuntadance.it/summer-tacco-punta

A tutto basket e non solo a Legnaia

Anche quest’anno tornano i centri estivi 2023 targati Olimpia Legnaia per i ragazzi nati dal 2008 al 2018 che vorranno trascorrere una settimana all’insegna dello stare insieme, del divertimento e dello sport. Le attività si svolgono principalmente al PalaFilarete, ma non mancheranno occasioni per divertirsi tutti insieme nei giardini e nei parchi del quartiere 4. Gli spostamenti avverranno rigorosamente a piedi.

Informazioni: https://www.olimpialegnaiabasket.it/35781/olimpia-legnaia/centri-estivi-2023-info-e-iscrizioni/

In scena!

È una bellissima proposta quella d’ ‘All’Opera… in campo!’, un percorso formativo teatrale e musicale realizzato tramite la formula di campo estivo, per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni (elementari e medie): un progetto della Fondazione CR Firenze, ideato e curato dal 2012 da Venti Lucenti e realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e con l’assessorato all’Educazione e al Welfare del Comune di Firenze. Durante l’estate, i ragazzi seguiranno un percorso di formazione scenica, corale e teatrale. Nella fase autunnale, i partecipanti saranno poi i protagonisti di un’opera lirica facente parte della stagione lirica autunnale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze.

Informazioni: https://www.ventilucenti.it/evento-spettacolo/allopera-in-campo-campo-estivo-2023/

I centri estivi di Palazzo Vecchio

Si chiudono stasera alle 23,59 le pre-iscrizioni - da fare sulla rete civica, - ai centri estivi comunali, che tornano con costi invariati rispetto allo scorso anno:

Sono rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni residenti a Firenze o, se non residenti, frequentanti una scuola del territorio cittadino. I centri estivi avranno inizio, per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado a partire dal 19 giugno, mentre per i bambini della scuola dell’infanzia l’avvio è previsto il 3 luglio, in continuità con la fine dell’anno scolastico. Ogni turno avrà una durata bisettimanale con una quota di iscrizione al servizio comprensiva del pranzo. Per rispondere ai bisogni dei fiorentini, tenendo in alta considerazione le esigenze delle famiglie più fragili e in difficoltà, l’amministrazione comunale promuove l’accesso ai centri estivi di un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi tramite l’assegnazione, se richiesta, di due turni per ogni minore, con la possibilità di ottenere un terzo turno nel caso in cui le domande accolte in graduatoria di riferimento non siano sufficienti ad assegnare tutti i posti disponibili.

Come nelle ultime edizioni, l’iter per l’accesso al servizio prevede due fasi: 1) la pre-iscrizione che registra le richieste delle famiglie relativamente ai turni e alle sedi ambìte, al termine della quale, attraverso la formulazione delle graduatorie, si assegnano i posti disponibili in base ai criteri di precedenza previsti dal bando e dichiarati nella domanda; 2) l’iscrizione riservata ai soli assegnatari di turni, che perfeziona la domanda mediante il pagamento della quota prevista. Ecco le sedi:

Le scuole del Q1: Rossini primaria, Agnesi primaria, V. Veneto primaria, Rossini infanzia statale, Mazzei infanzia, V. Veneto (S. Giuseppe) infanzia; Le scuole del Q2: Giotto primaria e infanzia, Carducci primaria e infanzia, Pilati primaria e infanzia; Le scuole del Q3: Pertini primaria e infanzia, Stefani infanzia, D. Chiesa primaria; le scuole del Q4: Calvino primaria, Niccolini infanzia comunale, Locchi infanzia comunale; L scuole del Q5: Mameli primaria e infanzia, Marconi primaria e infanzia, Balducci primaria e infanzia, Cadorna primaria e infanzia. Per rispondere alle richieste (più contenute) per il turno di agosto (31 luglio-11 agosto), sono individuate sedi uniche per ogni quartiere: Scuole V. Veneto primaria e infanzia (S. Giuseppe) nel Q1, Giotto primaria e infanzia nel Q2, Pertini primaria e infanzia nel Q3, Calvino primaria e Locchi infanzia nel Q4 e Mameli primaria e infanzia nel Q5.

Il bando, le tariffe e le sedi sono disponibili al link https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/centri-estivi-per-bambinei-e-ragazzei