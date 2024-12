Centri estivi, la mano tesa. Ecco i rimborsi alle famiglie

Il Comune di Pontassieve ha aperto un avviso rivolto sia ai gestori che alle famiglie per le spese sostenute per l’organizzazione e la frequenza ai centri estivi del 2024. Nello specifico potranno fare domanda di rimborso, previsto fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa documentata da ricevute, tutte le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Pontassieve che hanno frequentato un centro estivo nel 2024.

Le famiglie che intendono avvalersi del contributo messo a disposizione dal "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori del Dipartimento per la Famiglia", dovranno presentare domanda per via telematica autenticandosi con SPID o CIE dal link presente sul sito www.comune.pontassieve.fi.it entro il 30 dicembre 2024. In caso di più figli, frequentanti il centro estivo è possibile fare domanda per ogni singolo figlio. L’avviso è destinato anche ai gestori che nel 2024 abbiano realizzato centri estivi per bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni (nati dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2021) o centri inclusivi che abbiano assicurato ai bambini disabili frequentanti la presenza di operatori dedicati o aggiuntivi e attività in linea con i piani educativi individualizzati.

Per i soggetti idonei un rimborso parziale delle spese. Per i gestori la domanda dovrà pervenire entro il 16 dicembre tramite Pec, mediante una Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà. Maggiori informazioni, requisiti ed avviso completo si possono trovare in rete all’indirizzo www.comune.pontassieve.fi.ithttps://www.comune.pontassieve.fi.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-rimborsi-le-spese-sostenute-i-centri-estivi-2024.

Leonardo Bartoletti