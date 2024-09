Causa un incidente e si dà alla fuga. Beccato dopo 2 mesi

Dopo avere provocato un incidente era fuggito facendo perdere le proprie tracce. A quasi due mesi dal sinistro, però, la Polizia Municipale di Sesto ha identificato e denunciato la persona che lo scorso 30 luglio, in via dell’Osmannoro, si era data alla fuga dopo aver tamponato l’auto che lo precedeva. Il fatto era avvenuto intorno alle 8,10 del mattino ma, prima dell’arrivo dei vigili, il conducente del veicolo che aveva causato l’incidente si era dato alla fuga a piedi, abbandonando il mezzo sul posto. Inizialmente gli agenti del Pronto intervento non erano stati in grado di risalire all’identità dell’uomo, poiché la macchina risultava noleggiata. Indagini e accertamenti sono però proseguiti nei giorni seguenti fino ad arrivare all’identificazione di un uomo di 26 anni privo di patente di guida. L’uomo è stato denunciato per fuga da incidente e, essendo risultato recidivo, anche per guida senza patente.